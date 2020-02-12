Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü
Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştüArnavutluk (DHA) ? Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.
12.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:07
Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü
Arnavutluk (DHA) ? Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.
Kaynak: DHA