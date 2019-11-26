Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile telefonda görüştü

26.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Arnavut mevkidaşı Cakaj ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Arnavutluk'ta sabahın erken saatlerinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'taki depremde hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye dileğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), depremin ardından, Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı.

Kaynak: AA