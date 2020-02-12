Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması Kabulden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
12.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:02
Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması
Kabulden detaylar
TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Kaynak: AA