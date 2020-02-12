Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN
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Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması Kabulden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

12.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:02
Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Meta tarafından karşılanması

Kabulden detaylar

TİRAN - Dışişleri Bakanı 'taki programı kapsamında, Arnavutluk Ilir Meta ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü - TİRAN
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