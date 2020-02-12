Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü
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Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü

Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştüArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.

12.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:20
Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü

Çavuşoğlu, ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü

Arnavutluk, ()- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü
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