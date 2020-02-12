Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile heyetler arası görüştü
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştüArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.
12.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:20
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü
Arnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.
Kaynak: DHA