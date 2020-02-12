Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile görüştü
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile görüştüArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.
12.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:15
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile görüştü
Arnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.
Kaynak: DHA