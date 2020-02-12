Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile görüştü
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Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile görüştü

Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile görüştüArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.

12.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:15
Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile görüştü

Çavuşoğlu, ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile görüştü

Arnavutluk, ()- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, arnavutluk avrupa ve dışişleri bakan vekili cakaj ile görüştü
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