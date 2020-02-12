Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü
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Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.

12.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:08
Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj ile heyetler arası görüştü

Temasları kapsamında 'a gelen Dışişleri Bakanı , Arnavutluk ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüştü.

Görüntü Dökümü

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Kaynak: DHA
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