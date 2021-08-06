Çavuşoğlu: "Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü"
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Çavuşoğlu: "Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.

Çavuşoğlu: 'Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü'
Çavuşoğlu: 'Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü'
Çavuşoğlu: 'Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü'
Çavuşoğlu: 'Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
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Çavuşoğlu: "Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü" - Haberler
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