Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın toplantısı

15.08.2019 15:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'daki siyasi krizi sonlandırması için taraflar arasında 17 Ağustos'ta düzenlenecek anayasa belgelerinin imza törenine Türkiye'nin de davet edildiğini ve kendisinin törene katılacağını belirterek, "Tüm bu süreçlerin kardeş Sudan halkına barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau bakanlıkta, düzenledikleri ortak basın toplantısında görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Sudan'daki siyasi krizle ilgili bir soru üzerine, Çavuşoğlu, Askeri Geçiş Konseyi'nin sivil muhalif koalisyon Özgürlük Demokrasi İttifakı Girişimi ile vardığı mutabakatı Türkiye'nin desteklediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, 17 Ağustos'ta anayasa belgelerinin Sudan'daki taraflar arasında imzalanacağını, imza törenine Türkiye dahil çok sayıda ülkenin Sudan yönetimi tarafından davet edildiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu törene katılmam konusunda talimat verdiler." diye konuştu.

Anlaşmanın 39 aylık bir geçiş dönemini kapsadığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu dönemden sonra Sudan'ın tamamen sivil bir yönetime geçmesinin arzulandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Sudan'da başkanlığın rotasyon şeklinde gerçekleşeceğini; 21 ay askerlerin, 18 ay sivillerin bu görevi yürüteceğini söyledi. İmza töreninden hemen sonra 18 Ağustos'ta Egemenlik Konseyinin kurulup Askeri Geçiş Konseyinin kendisini feshedeceğini dile getiren Çavuşoğlu, 20 Ağustos'ta başbakan atanacağını ve sonrasında hükümet kurulacağını, böylece 39 aylık geçiş döneminin başlayacağını anlattı.

"Bunu önemli bir adım olarak görüyoruz." diyen Çavuşoğlu, her iki tarafın da bu konuda mutabakata varmasıyla barışın sağlanması ve sivil yönetime geçişin amaçlandığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Tüm bu süreçlerin kardeş Sudan halkına barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Terörün her türlüsüne karşıyız"

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.

Görüşmede özellikle güvenlik ile ilgili konularda iki ülkenin birbirini nasıl destekleyebileceğini konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Nijer de terör saldırılarından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Biz, terörün her türlüsüne karşıyız ve ideolojileri dahil her türlüsüyle mücadele etme kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Ankourau'nun, Nijer'den Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, en kısa zamanda kendisinin de Nijer'i ziyaret edeceğini söyledi.

Gelecek yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Nijer'in kısa süre önce Afrika Birliği'nin olağanüstü zirvesine ev sahipliği yaptığını ve Türkiye'nin de bu zirvenin hazırlıklarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Nijer'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne seçildiğini hatırlatarak, Ankourau'nun bu seçimden sonra ilk ziyareti Türkiye'ye yapmasının anlamlı olduğunu kaydetti.

Nijer'in İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konsey Dönem Başkanlığı'nı gelecek yıl itibarıyla üstleneceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) da dönem başkanlığını üstlenecek Nijer'e başarı diledi.

"Birlikte teşvik edersek Nijer'e daha fazla Türk firması gider"

Türkiye ile Nijer arasındaki ticaretin hızla arttığına ancak başlangıç noktası çok düşük olduğu için tatminkar olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Nijer'de Türk firmalarının yatırım yapmaları ikimize bağlı. Birlikte teşvik edersek daha fazla Türk firması gider." dedi.

İlişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek anlaşmalara ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Nijer'deki Türk firmalarının yatırım oranının 200 milyon doları geçtiğini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Nijer'de oldukça aktif olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 95 projeyi hayata geçirmiştir ve bunun için 65 milyon dolar harcamıştır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi Nijer için de önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te ülkeye yaptığı ziyarette bir okul ve hastane açılması sözü verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu okulun hayata geçmesinden ve hastane inşaatının tamamlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Dostluk Okulu"nu Türkiye Maarif Vakfının (TMV) işlettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Maarif Vakfı'na da teşekkür ediyoruz. FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi Nijer için de önemli, bizim için de terörle mücadele bakımından çok önemliydi. Bu dayanışmayı Türk milleti hiç bir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, inşaatı tamamlanan hastaneye de 8 kişilik bir heyetin gideceğini ve devredilecek düzeye gelinceye kadar hastanenin birlikte işletileceğini anlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'de her yıl 50 Nijer vatandaşının tedavi ettirildiğini ve bu sayının 75'e çıkarılacağını da söyledi.

Nijer'e terörle mücadele konusunda ihtiyaç duyduğu desteğin verileceğini belirten Çavuşoğlu, "Nijer'i hedef alan Boko Haram, DEAŞ, El-Kaide gibi terör örgütlerini görmezden gelemeyiz." dedi.

İki ülke arasında birçok alanda iş birliği potansiyeli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet ettiğini de belirtti. Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin yarısından fazlasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelecek günlerde Afrika'yı ziyaret etme arzusunda olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada iki bakan ortak basın toplantısı öncesi, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijer Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanlığı Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bilişim Teknolojileri ile Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma"yı imzaladı.

Kaynak: AA