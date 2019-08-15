Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi
Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile görüştü.