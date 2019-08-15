Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi

15.08.2019 13:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması

Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması

Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi

Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile görüştü.

Kaynak: AA