Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi

Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı...

15.08.2019 13:53
Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu karşılaması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun tokalaşması
Çavuşoğlu ile Ankourau'nun başbaşa görüşmesi
Hayetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile görüştü.

Çavuşoğlu-Ankourau görüşmesi
Kaynak: AA
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