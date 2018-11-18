Çavuşoğlu: "Amerika ile Olan İlişkilerimizi 20'sinde Washington'a Geçerek Mevkidaşım Mike Pompeo...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz"