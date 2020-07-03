Çavuşoğlu: "(Almanya temasları) Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinde olması gerektiğini anlattık"...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu: "Almanya seyahatinde Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinde olması gerektiğini anlattık"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik...
03.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu:
"Almanya seyahatinde Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinde olması gerektiğini anlattık"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA