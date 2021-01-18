Çavuşoğlu: "Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık"
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Çavuşoğlu: "Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık"

18.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık"

Çavuşoğlu: 'Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık'
Çavuşoğlu: 'Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık'
Çavuşoğlu: 'Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık'
Çavuşoğlu: 'Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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