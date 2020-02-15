Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
15.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:51
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Kaynak: DHA