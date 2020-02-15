Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü
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Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

15.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:51
Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü

Almanya, ()- 56'ncı Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı , Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, almanya dışişleri bakanı heiko maas ile görüştü
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