Çavuşoğlu: "Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için ses çıkardılar"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
11.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA