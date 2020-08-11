Çavuşoğlu: "Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için ses çıkardılar" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (4) Kaynak: AA