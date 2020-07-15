Çavuşoğlu, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavuşoğlu, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dormagen kentinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesinin duruma ilişkin, tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci takip ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
15.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dormagen kentinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesinin duruma ilişkin, tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kanal D'de katıldığı bir programda, Almanya'da Türk ailelerin çocuklarının ellerinden alındığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tüm sorunlarını çok yakından takip ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, vatandaşların, yurt dışındaki misyonlar ve sosyal medya aracılığıyla sıkıntılarını kolaylıkla dile getirebildiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Almanya'da Türk ailelerin ellerinden çocuklarının alındığı iddialarına ilişkin konuları da başından bu yana yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Geçmişte de haklı ya da haksız ailelerinden alınan çocuklar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Fakat bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel şekilde birlikte yaşayan insanlara aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar." dedi.

Çavuşoğlu, geçmişte ortaya koydukları girişimlerle bunların birçoğunu engellediklerini vurgulayarak, "Özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumunu daha duyarlı hale getirmek için çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Bazı haklı sebeplerden ötürü ailelerinden alınan çocukların kimlere verileceği konusunda kasıtlı tutumların olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu konuda Türk ve Müslüman aileleri daha duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Berlin'de çocuklar için var olan bir kreşten yer kiralayarak bu tür durumlarda o çocuklarımızı Türklerin ve Müslümanların görev aldığı bir bölümde barındırıyoruz. Aynı şekilde aile danışmanlığı da veriyoruz. Bu danışmanlığımızın sayısını ve mesai sayısını da arttırıyoruz. Bu tür durumlarda ve son zamanlarda artan ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarda da vatandaşlarımıza hukuk desteği veriyoruz, yani avukat tutuyoruz."

"Tüm imkanlarımızla ailenin yanındayız"

Çavuşoğlu, Almanya'da Gençlik Dairesi tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesinin duruma ilişkin de tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci de takip ettiklerini belirtti.

"Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan aileyle her gün görüşüyor. Bakan Yardımcım, bizler sürekli görüşüyoruz." diyen Çavuşoğlu, aileyi, Almanya'daki tüm yetkililerle de görüştürdüklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Psikologlardan ve pedagoglardan da yardım alıyoruz. İki vatandaşımız da gönüllü olarak ailenin avukatlığını üstlendi. O bölgede yaşayan Türk toplumu büyük hassasiyet gösteriyor." diye konuştu.

"Bu tarz vakaları yakından takip ediyoruz"

Çavuşoğlu, bu tarz vakaların son 5-6 yıldır gündemlerinde olduğunu ve yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Çoğunlukla yurt dışındaki vatandaşlarımızın yarısından çoğu Almanya'da yaşadığı için buna benzer vakalar Almanya'da daha fazla ama Hollanda gibi ülkelerde de çok olmasa da bazı ufak tefek olaylar oldu ama çoğunluğu Almanya'da yaşandı." dedi.

Almanya'da gençlik dairelerince çocukları alınan ailelere destek mitingi

Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için 12 Temmuz'da destek gösterisi düzenlenmişti.

Mahkemenin, Dormagen'da yaşayan Altınkaya ailesinden, darp iddiasıyla Gençlik Dairesi tarafından alınan çocukları Yakup ve Kuzey'in annesine verilmesine yönelik kararının iki haftadır uygulanmadığının ortaya çıkması üzerine Türkler başta olmak üzere çevre sakinleri sokağa dökülmüştü.

Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti.

Eylemciler adına konuşan Mehmet Altınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Burada toplanan binlerce kişi adına sesleniyorum, herkes sizi çok seviyor. Ne olursunuz sessizliğimizin sesi siz olun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Bülent Turan Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Davran Hande Yener Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Emre Belözoğlu Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 12:56:29. #1.15#
title