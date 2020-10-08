Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ilişkilerimizi, Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan'ın saldırganlığını ele aldık. Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist yaklaşımlarla Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı