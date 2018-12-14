Çavuşoğlu, Aliyev Ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Temaslarına Bakü'de devam eden Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, "Siz her zaman bizim yanımızda oluyorsunuz. Biz de Türkiye olarak sizle beraberiz, iyi günde kötü günde. Bugün Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısı için geldim. Çok başarılı bir başkanlık yürüttünüz, tebrik ediyorum, kutluyorum. Azerbaycan üstlendiği tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiriyor, ev sahipliği yaptığı zirveleri de çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. İlişkilerimiz her alanda mükemmel düzeyde. Önemli projeleri hayata geçirdik ama yapacak daha çok işimiz var. Karabağ problemi ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda da Türkiye olarak en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ