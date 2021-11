Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz (3)

ALANYA, ANTALYA (DHA) - 800'ÜNCÜ FETİH YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Selçuklular tarafından 1221 yılında fethedilen ve kışlık başkent olarak kullanılan Alanya'nın fethinin 800'üncü yıl dönümü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle Alanya Kalesi'nde kutlandı. Kutlama töreni Helenistik, Roma, Bizans medeniyetlerine ev sahihliği yapan ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Alanya'da, Alaaddin Keykubat'ın da yaşadığı İç Kale'deki tarihi alanda yapıldı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda davetli ve Alanyalı katıldı.

"İnsanının zarafeti, doğal güzellikleri ve kültür birikimiyle Alanya tüm dünyada bir cazibe merkezi. Alanya'mız turizmde marka bir şehir. Alanyalı olmanın ayrıcalığını diplomaside de her zaman hissediyorum. Muhataplarımla görüşmelerimde Alanya'mız ve Antalya'mız her coğrafyadan insanın ilgisini çekiyor. Nasıl ki bu şehir asırlardır ecdadımızın başkentlerinden biriyse, bizim de göz bebeğimizdir. Turizmden tarıma, ticaretten sanayiye her alanda bu marka şehre yakışan hizmetleri getirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz."