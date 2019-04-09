Çavuşoğlu-Al Sani Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlemeyi planladığı konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.

Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Katarlı mevkidaşıyla Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Trablus'a yönelik gerçekleştirilen askeri harekattan büyük bir endişe duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdıklarını ve desteklerini ifade ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası camianın Trablus'a yönelik saldırıları ve çatışmaları durdurmak için gösterdikleri çabayı desteklediklerinin altını çizdi.

BM'nin Libya'da siyasi çözüm için attığı adımları da desteklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Askeri müdahale ya da gücü ele geçirme çabaları yerine BM'nin düzenlemeyi planladığı konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.

Çavuşoğlu, "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın resmi ordusu Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, bu kararın anlaşılır bir durum olmadığını ve çelişkili olduğunu ifade ederek, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA