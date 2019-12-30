Çavuşoğlu, Akşener'i ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Akşener'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması İkilinin tokalaşarak poz vermesi -Akşener ve Çavuşoğlu'nun Akşener'in makam odasına geçmesi İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral...

30.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30
Çavuşoğlu, Akşener'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı 'in Dışişleri Bakanı 'nu karşılaması

İkilinin tokalaşarak poz vermesi

-Akşener ve Çavuşoğlu'nun Akşener'in makam odasına geçmesi

İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Akşener'i ziyaret etti
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