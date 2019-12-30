Çavuşoğlu, Akşener'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması İkilinin tokalaşarak poz vermesi -Akşener ve Çavuşoğlu'nun Akşener'in makam odasına geçmesi İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
İkilinin tokalaşarak poz vermesi
-Akşener ve Çavuşoğlu'nun Akşener'in makam odasına geçmesi
İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.