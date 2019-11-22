Çavuşoğlu, aichi valisi hideaki ohmura ile görüştü
Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
22.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:10
Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile görüştü.
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Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, aichi valisi hideaki ohmura ile görüştü