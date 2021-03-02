Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Başarılı çalışmalarıyla hem tansiyonun düşürülmesine katkı sağlıyor hem istikrarın tesisine zemin hazırlıyorlar. Misyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz