Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Pejcinovic Buric ile görüştü.
AA / Güncel