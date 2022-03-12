Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

Pejcinovic Buric ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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