Çavuşoğlu, AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak - Haberler
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Çavuşoğlu, AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Çavuşoğlu, AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde Stokholm'de düzenlenecek AGİT 28'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacaktır. Toplantıda, AGİT gündemindeki konulara ve AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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