Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldıSlovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.
05.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:42
Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Slovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.
Kaynak: DHA