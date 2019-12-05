Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldıSlovakya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.

05.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:42
Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, AGİT 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Slovakya, ()- Dışişleri Bakanı , Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, agit 26'ncı bakanlar konseyi toplantısı'na katıldı
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