Çavuşoğlu: "Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

Çavuşoğlu: "Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın girişi İmza töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 15:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın girişi

İmza töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Çavuşoğlu: "Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"
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