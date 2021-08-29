"Çavuşoğlu: "(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik.