Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

19.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Abdullah'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı karşılaması

Çavuşoğlu ve Abdullah'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: '(Ulusal Vergi Konseyi) Konsey kurulmalı ve Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete'de yayınlanmalıdır'
Kılıçdaroğlu: "(Ulusal Vergi Konseyi) Konsey kurulmalı ve Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete'de yayınlanmalıdır"
Başkan Alim Işık: 'Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz'
Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu, Akar, Dündar ve Fidan'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu, Akar, Dündar ve Fidan'ı kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Sibel Can Özcan Deniz İrem Derici
Spor Mert Günok Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 13:04:33. #1.15#
title