Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
19.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı karşılaması Çavuşoğlu ve Abdullah'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı karşılaması
Çavuşoğlu ve Abdullah'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı