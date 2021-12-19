Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü

Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile görüştü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile Afganistan'daki güncel durumu ele aldık." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title