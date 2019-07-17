Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan Dışişleri Bakanı kardeşim Selahaddin Rabbani ile Afganistan barış süreci ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA