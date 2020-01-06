: Çavuşoğlu-Acuil ortak basın toplantısı

06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:21

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Awut Deng Acuil, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediklerini belirterek, "Güney Sudan, kurumlarını geçiş sürecinde yenileyecek ve canıgönülden inanıyoruz ki, sizlerin de deneyimlerini alıyor, paylaşıyor olacağız." dedi.

Acuil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Acui, Türkiye ile Güney Sudan'ın tarihi bağlarına dikkati çekti.

Acuil, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını kaydederek, "İlişkilerimizi derinleştirmek ve Güney Sudan'daki zenginliklerimizi sizinle paylaşmak için buradayım." şeklinde konuştu.

Ülkesinde petrolden altına, madencilikten doğal gaza, tarımdan balıkçılığa uzanan zengin yatırım alanlarına dikkati çeken Acuil, Türkiye'nin teknik deneyiminden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Acuil, Türkiye ile yatırım ve ticaret iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerinin altını çizerek, "Güney Sudan, kurumlarını geçiş sürecinde yenileyecek ve canıgönülden inanıyoruz ki, sizlerin de deneyimlerini alıyor, paylaşıyor olacağız." ifadesini kullandı.

İmzaladıkları anlaşmayla şubata kadar Milli Birlik Hükümeti kuracaklarını aktaran Acuil, bu anlamda üç yıllık bir geçiş süreci olacağını söyledi.

Acuil, halihazırda yerinden edilmiş insanlara dikkati çekerek, "Türkiye gibi kardeş ülkelerle Güney Sudan ekonomisini geliştirmek için iş birliğine devam edeceğiz." dedi.

Türk iş insanlarına davet

Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba içerisinde olduklarını kaydeden Acuil, Türkiye'nin oluşturduğu fırsatlardan ötürü teşekkürlerini sundu.

Acuil, Türk iş çevrelerini Güney Sudan'a yatırıma davet ederken, bu konuda başkent Juba'daki kurumlarının danışmanlık hizmeti vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Sudan ile ilişkilerine de değinen Acuil, "Sudan'ın barış içerisinde yaşaması, Güney Sudan'ın da barış içerisinde yaşaması demek. Burada Sudan muhalefeti ve hükümetinin Juba'da devam eden müzakereler sonucu bir anlaşmaya varması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Acuil, Türkiye'nin Afrika'daki yapıcı rolüne vurgu yaparak, "Türkiye, hem kıtada hem ülkemde önemli bir yer teşkil etmekte." ifadesini kullandı.

Sudan ile Güney Sudan hükümetlerinin ilişkilerini iyileştirmeleri adında yakın çalıştığını söyleyen Acuil, "Güney Sudan, barış sürecinde ara buluculuk yapmakta. Sudan'da savaşın bitmesi Güney Sudan'da barış demektir. Burada bir ara buluculuk görevi yapmaktayız." dedi.

Acuil, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Libya konusu, karmaşık bir konu. Politik yaklaşım iyi bir yaklaşım olacaktır. Bölgesel bir yaklaşım da önemli. Çünkü Libya, bölgede önemli bir ülke." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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