Çavuşoğlu, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı
İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.
İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Kaynak: DHA
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