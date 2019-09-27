27.09.2019 20:26

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"

Kaynak: AA