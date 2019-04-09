Çavuşoğlu: "(Abd'nin İran Devrim Muhafızları Kararı) Bu Tür Kararlar, Bölgemizde İstikrarsızlığa...
- Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani'nin konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...
- Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani'nin konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar"
Kaynak: AA