Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (10)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"
VİDEO: Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"