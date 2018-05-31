Çavuşoğlu: ABD'li Brunson ile Gülen'i Takası Önermedik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin, İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin, İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.
Kaynak: Dunya.com