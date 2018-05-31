Çavuşoğlu: ABD'li Brunson ile Gülen'i Takası Önermedik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin, İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

Çavuşoğlu: ABD'li Brunson ile Gülen'i Takası Önermedik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin, İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et