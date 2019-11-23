Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
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Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:10
Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
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