Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
23.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz