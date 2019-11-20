Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
20.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:47
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü