Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

20.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:33
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı , NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği 'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması

-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi


Kaynak: DHA
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