Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
20.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması
-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi
Kaynak: DHA