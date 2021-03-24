Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi.

Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmelere devam eden Çavuşoğlu, NATO karargahında Blinken ile bir araya gelerek ikili görüşme yaptı. Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefonla görüşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı