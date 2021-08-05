Çavuşoğlu: "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz"
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden