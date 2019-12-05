Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...
Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
05.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:06
Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü
Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Kaynak: DHA