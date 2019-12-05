Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile... - Haber

Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

05.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:06
Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü

Slovakya, () ? Dışişleri Bakanı , AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler