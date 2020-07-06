Çavuşoğlu: "AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi.
06.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA