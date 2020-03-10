SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık - Ekonomi
Avrupa Birliği, Ekonomi

Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık

18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu.

10.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:08
Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık

18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Ekonomi
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Ekonomi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Ekonomi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Ekonomi
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:24:48. #1.14#