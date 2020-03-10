Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı açık 18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu.

18 Mart Mutabakatı'nın vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar AB'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık." diye konuştu. Kaynak: Dunya.com