Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz.
14.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenlendi. (3)
Kaynak: AA