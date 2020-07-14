Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenlendi. (3)

Kaynak: AA