Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü
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Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.

Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü
Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü
Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü
Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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