Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı