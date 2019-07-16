Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.
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-Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin görüşmesi
Kaynak: DHA
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