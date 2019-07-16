Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü

Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin görüşmesi


Kaynak: DHA
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