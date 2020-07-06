Çavuşoğlu: "AB ile Türkiye'nin işbirliği yaptığı ve yapmak istediği uluslararası konular var" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi. (1) Kaynak: AA