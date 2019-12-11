Çavuşoğlu: "(AB ile ilişkiler) Biz diyalogdan, diplomasiden, iş birliğinden yanayız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi.
11.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA