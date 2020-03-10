Çavuşoğlu: "(AB ile) Bir yol haritası belirleme konusunda çalışacağız"
Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
10.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:35
Anadolu Ajansı Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Çavuşoğlu: "(AB ile) Bir yol haritası belirleme konusunda çalışacağız"